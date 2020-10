Oldtimerrit Westhoek Marina Yachtclub brengt ruim 1.000 euro op voor goed doel Gudrun Steen

06 oktober 2020

11u33 2 Nieuwpoort Voor de eerste keer organiseerde de vzw Westhoek Marina Yachtclub uit Nieuwpoort een oldtimerrit voor het goede doel. Ondanks de beperkingen door Covid-19 deden er 68 oldtimers mee. Dat bracht een mooi bedrag op.

“Elk jaar organiseren wij voor zwaar zieke kinderen een sinterklaasfeest”, legt voorzitter Erwin Maes van Westhoek Marina Yachtclub uit. “Voor de eerste keer hebben we recent 68 oldtimers verzameld voor een rit van 146 kilometer in de Westhoek en het Heuvelland. Dat bracht 1.090 euro op, die we overhandigen aan de vzw Kiekafobee. Die heeft in Koksijde appartementen waar kinderen met een levensbedreigende ziekte samen met hun gezin kunnen genieten van een vakantie aan zee.”

En het initiatief beviel de vzw goed, want er is al een tweede rondrit gepland in mei volgend jaar ten voordele van de kinderen die verblijven in het MPI Huis aan Zee De Haan.