Oeps! Man vergeet handrem in jachthaven, waardoor terreinwagen in water belandt Siebe De Voogt

08 augustus 2019

08u27 24 Nieuwpoort In de jachthaven van Nieuwpoort vond woensdagavond een grote reddingsactie plaats voor…een terreinwagen. De eigenaar vergat zijn handrem op te zetten, waardoor de zwarte wagen in het water bolde.

Het opmerkelijke incident vond plaats ter hoogte van het VVW (Vlaamse Vereniging voor Watersport, red.). De bestuurder parkeerde zijn terreinwagen bij een aflopende helling aan het water, maar vergat daarbij z’n handrem. Nog voor de man uit z’n wagen kon stappen, begon die vooruit te bollen in het zeewater. De chauffeur probeerde de auto nog tevergeefs onder controle te krijgen. Uiteindelijk moest hij zichzelf in veiligheid brengen via het openstaande schuifdak. De bestuurder verwittigde zelf de hulpdiensten. Ship Support bracht de terreinwagen opnieuw naar het wateroppervlak, waarna hij met een kraan op het droge gehesen werd. De auto is wellicht rijp voor de schroothoop.