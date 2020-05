Nog meer sms-oplichtingen met bankrekening ‘in quarantaine’: koppel is 3.000 euro kwijt Bart Boterman

07 mei 2020

15u22 0 Nieuwpoort De politie blijft aangiftes krijgen van mensen die opgelicht zijn nadat ze gevolg gaven aan valse sms’jes van banken, waarin staat dat hun rekening in ‘quarantaine’ geplaatst zal worden. Dergelijke sms’jes zijn het werk van oplichters. Een koppel uit Nieuwpoort deed donderdagmorgen aangifte, nadat er drie keer 1.000 euro was verdwenen van de rekening.

Het echtpaar klikte op een link in het sms’je en kwam op een identiek nagemaakte site van een bank, in dit geval ING. Daarop moesten ze handelingen uitvoeren met de bankkaartlezer en ook een pincode ingeven. Het koppel was zich van geen kwaad bewust, tot het merkte dat er 3.000 euro van de rekening verdwenen was in schijven van 1.000 euro. Het geld wordt naar een buitenlands rekeningnummer overgeschreven.

Ga dus nooit in op dergelijke sms’jes, laat de politie Westkust weten. Bankrekeningen kunnen niet in quarantaine worden geplaatst en banken sturen geen sms’jes om zaken te regelen.

Intussen zijn al verscheidene inwoners van de politie Westkust het slachtoffer geworden van dergelijke oplichtingsvorm.