Nog maandje geduld: mountainbikers mogen door de Simliduinen op gloednieuw pad

02 maart 2020

17u53 0 Nieuwpoort Het nieuwe mountainbikepad door de Simliduinen in Nieuwpoort moet tegen april afgewerkt zijn. Het maakt deel uit van een ruimer circuit en is de eerste stap in de recreatieve ontsluiting van het natuurgebied.

“Het mountainbikepad door de Simliduinen zal één kilometer lang zijn, maar maakt deel uit van een ruimer circuit richting Oostduinkerke en Nieuwpoort”, weet boswachter Guy Vileyn van Natuur en Bos.

Het duinengebied ligt tussen de Louisweg en de Kinderlaan. De boswachter en de medewerkers van de sport- en groendienst van Nieuwpoort zullen het traject vrijmaken en de nodige informatieborden plaatsen. “Op langere termijn leggen we ook wandelpaden aan, creëren we een speelzone en bouwen een uitkijkpunt”, zegt Guy.

Schapen

“De Simliduinen zijn ongeveer 30 hectare groot. Om de waardevolle duingraslanden alle kansen te geven, schakelen we schapen en andere grazers in. We verwijderen struiken en bomen, zodat we opnieuw vochtige duinpannes en poelen kunnen creëren.”

Sportschepen Bert Gunst (CD&V) van Nieuwpoort is enthousiast. “Het beheerplan voor de Simliduinen werd in april vorig jaar al goedgekeurd en nu kunnen we het eerste project realiseren. Wandelaars en mountainbikers zullen netjes gescheiden worden, wat de veiligheid en de rust alleen maar ten goede komt.”