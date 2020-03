Nieuwpoortse voor 250 euro opgelicht na mail over ‘vervallen bankkaart’ Bart Boterman

26 maart 2020

11u21 0 Nieuwpoort Een vrouw uit Nieuwpoort deed aangifte bij de politie nadat ze voor 250 euro werd opgelicht via het internet.

De vrouw kreeg op 23 maart een mail waarin stond dat haar betaalkaart bijna vervallen was, voorzien van een link. De vrouw klikte op de link en diende haar gegevens en pincode in te geven. Achteraf merkte ze dat er 250 euro van haar rekening was verdwenen. De politie is een onderzoek gestart en roept op om nooit in te gaan op dergelijke mails. Een bank zal nooit vragen om je bankgegevens en pincode in te geven op een website.