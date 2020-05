Nieuwpoortse opgelicht na vals sms’je van bank Bart Boterman

04 mei 2020

12u49 2 Nieuwpoort Een vrouw uit Nieuwpoort is het slachtoffer geworden van oplichting nadat ze een sms’je kreeg, zogezegd in naam van haar bankinstelling. Volgens de sms zou haar bankingapp binnenkort verlopen en daarom moest ze op een link klikken.

Dat bracht haar op een website die goed leek op die van haar eigen bank, maar nagemaakt was. De vrouw gaf haar bankkaartnummer en pincode in. Vervolgens bleek een aardige som van haar rekening verdwenen, overgeschreven naar een bankrekening in Singapore. Ze deed aangifte bij de politie Westkust. De Computer Crime Unit is een onderzoek gestart.