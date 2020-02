Nieuwpoortse collegeleerlingen tonen groot hart en zamelen kinderspullen in voor kansarmen GUS

21 februari 2020

10u11 0 Nieuwpoort De derdejaars van het Sint-Bernarduscollege in Nieuwpoort bezochten de tweedehandswinkel in het sociaal huis. Ze waren zo onder de indruk dat ze zelf een actie op het getouw zetten.

In die tweedehandswinkel verkopen vrijwilligers kinderspullen zoals schoentjes, kledij, schoolgerief, bedlinnen en speelgoed voor gezinnen die het financieel wat moeilijker hebben. Die mensen kunnen dan voor een klein prijsje toch mooie zaken aankopen voor hun kinderen. Het bezoek zette de leerlingen van het derde jaar van het Nieuwpoortse college aan het denken. Ze willen zelf ook iets doen en daarom starten ze op school een inzamelactie. Ze roepen alle leerlingen op om tijdens de krokusvakantie kinderspullen te verzamelen en die begin maart mee te brengen. Enige voorwaarde is dat de goederen in goede staat zijn.