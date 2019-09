Nieuwpoorts zwembad blijft bereikbaar ondanks werken GUS

25 september 2019

09u14 2 Nieuwpoort Nog tot 25 oktober vernieuwen de IWVA en Fluvius de ondergrondleidingen in de buurt van het stedelijke zwembad in Nieuwpoort.

Het zwembad blijft wel steeds toegankelijk. In drie fasen gaan de voetpaden open. Er wordt gestart in de Stationslaan aan de zijde van de tennisclub, de Parklaan tussen de Langestraat en de Stationslaan en aansluitend het voetpad in de Stationslaan aan de kant van het Leopold II-park. Daarna volgen die in de Parklaan aan de kant van de gebouwen en de Kerk- en Langestraat tussen de Park- en Astridlaan. Tot slot zijn er werken aan het voetpad in de Leopold II-laan aan de kant van de gebouwen. Er zijn boringen gepland in de Kokstraat en Canadalaan maar die zullen niet lang duren en weinig hinder veroorzaken.

Meer over Stationslaan

Parklaan

Langestraat