Nieuwpoorts stadsbestuur betaalt mee de verwarmingsinstallatie van het protestantse gebedshuis in Lombardsijde GUS

04 februari 2020

09u53 2 Nieuwpoort Opmerkelijke discussie in de gemeenteraad in Nieuwpoort. Jo Rousseau (PRO) is kwaad omdat het stadsbestuur de nieuwe verwarmingsinstallatie in het protestantse gebedshuis in Lombardsijde mee helpt betalen.

Op het Dorpsplein in Lombardsijde (Middelkerke) staat een gebedshuis voor de protestanten. “Er was een negatief advies van het schepencollege en van de gemeenteraad om mee te investeren in de verwarmingsinstallatie”, stelt Jo Rousseau. “Nu zien we dat het stadsbestuur toch bijna 11.000 euro daarin investeert. Ongehoord.”

Schepen Kris Vandecasteele (CD&V) verduidelijkt. “De parochiegrenzen lopen niet gelijk met de gemeentegrenzen en dat is de reden waarom wij mee moeten investeren in een gebedshuis dat eigenlijk in Middelkerke staat. We betalen elk ongeveer de helft. Het negatieve advies van het schepencollege en de gemeenteraad over die investering kwam te laat. Als de termijn verstreken is en het advies kwam niet tijdig dan wordt dat automatisch positief.”