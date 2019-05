Nieuwpoortenaar (33) weet van geen ophouden ondanks 21 veroordelingen, openbaar ministerie vraagt 3 jaar cel Bart Boterman

29 mei 2019

13u01 0 Nieuwpoort Een 33-jarige man uit Nieuwpoort met reeds 21 veroordelingen moest dinsdagmorgen opnieuw voor de rechter verschijnen. Hij stond dit keer terecht voor 10 feiten van diefstal. Zo ging Kenneth D. onder meer aan de haal met de wagen van een 84-jarige man uit Nieuwpoort en gebruikte hij geweld bij het stelen van zes donuts in de Proxy Delhaize in De Panne. Het openbaar ministerie vraagt 3 jaar celstraf omdat hij van geen ophouden weet.

De tien feiten waarvoor hij dit keer terecht stond dateren van november vorig jaar. De meest opvallende is diefstal van een Fiat Panda in het centrum van Nieuwpoort. Een 84-jarige man was naar de bakker gegaan en op dat moment besloot Kenneth D. zijn huis binnen te dringen en een sleutelbos te stelen. Drie dagen later kwam hij terug binnen in het huis en reed hij weg met de auto. Die werd enkele dagen later gesignaleerd door de politie, waarop hij staande werd gehouden. Het slachtoffer vroeg een kleine 1.000 euro schadevergoeding. Een ander slachtoffer vroeg 600 euro voor een gestolen bromfiets.

Daarnaast werd hij ook staande gehouden in de Proxy Delhaize in De Panne. Hij probeerde zes donuts te stelen en er volgde duw- en trekwerk toen de uitbater dat wilde verhinderen. Een andere keer stal hij een etui met bankkaart en deed hij er voor elf euro aankopen mee. Hij werd ook nog vervolgd voor het bezit van twee vouwmessen. “De enige constante in zijn leven, is zijn heroïneverslaving. Neem dat weg en er zullen geen criminele feiten meer volgen. Maar helaas is het zo makkelijk niet. Hij heeft al meerdere afkickpogingen achter de rug. Op dit moment is hij wel opgenomen in de drugsvrije afdeling van de gevangenis”, sprak zijn advocaat. Hij vroeg de opslorping in een eerder vonnis en dus geen straf. “Omdat de feiten identiek zijn aan die van zijn vorige veroordeling en bovendien in dezelfde periode vallen”, aldus zijn advocaat.

Vaste klant

Al jarenlang is Kenneth D. een vaste klant op de rechtbank. In het begin kwam hij nog weg met werkstraffen en voorwaardelijke celstraffen, maar daarna liep hij in totaal al 3 jaar en 7 maanden effectieve celstraf op. Intussen zit Kenneth D. in de gevangenis ter uitvoering van die straf. Zijn teller staat op 21 veroordelingen, liet de procureur verstaan tijdens zijn vordering. Daar komt mogelijks nog 3 jaar cel bij, als het van de vordering van de procureur zou afhangen. Toen de rechter Kenneth D. vroeg wat hij hierop te zeggen had, bleef het ijzig stil. Vonnis op 11 juni.