Nieuwpoort zondag overspoeld door zwarte pieten tijdens Sinterklaasparade GUS

19 november 2019

15u18 0 Nieuwpoort De Sint brengt nu zondag liefst 99 pieten mee tijdens zijn parade door Nieuwpoort-Stad. Het is de eerste keer dat de kuststad de Sintintrede zo groot aanpakt.

Ooit had Nieuwpoort een intrede waarbij de Sint met de boot aankwam maar dat is al een tijdje geleden. Zondag nodigt het de Sint opnieuw uit voor een parade. Naast de 99 pieten zullen er ook 120 figuranten te zien zijn en 6 praalwagens. “De Sintparade is een privaat initiatief dat in andere steden duizenden toeschouwers lokt. We streven naar een gelijkaardig succes”, hoopt burgemeester Geert Vanden Broucke (CD&V). “We maken er één groot feest van met muziek en dans”, vult toerismeschepen Bert Gunst (CD&V) aan. Op www.sinterklaasparade.be kan je een kleurplaat downloaden. Geef die ingekleurd af zondag en maak kans op een leuke prijs.

De parade start zondag vanaf 15.30 uur in de Willem De Roolaan. Vervolgens gaat het naar de Onze Lieve Vrouwstraat, Hoogstraat, Kaai, Marktstraat om te eindigen op het Marktplein. De toegang is gratis.