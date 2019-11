Nieuwpoort ziet het groen met 594 zonnepanelen en 4000 nieuwe bomen GUS

14 november 2019

14u30 0 Nieuwpoort De zonnepanelen die sinds dit voorjaar op het dak van het Nieuwpoortse zwembad liggen voorkwamen dat er ruim 19 ton schadelijke CO² werd uitgestoten. Burgemeester Geert Vanden Broucke (CD&V) belooft deze legislatuur ook nog eens 4000 nieuwe bomen.

Het Nieuwpoortse stadsbestuur investeerde 240.000 euro in 594 zonnepanelen op het dak van zijn zwembad en kreeg daarvoor van de provincie 100.000 euro. Veel belangrijker is dat er door die investering 19 ton minder CO² is uitgestoten en dat staat symbool voor 113 extra bomen. Dat kan je zien in de inkomhal van het zwembad waar er een teller hangt met het verbruik en de opbrengst door de zonnepanelen. “We willen zo onze inwoners erop attent maken dat investeren in zonnepanelen zinvol is”, onderlijnt milieuschepen Kris Vandecasteele (CD&V).

Iedereen op de fiets in de schaduw van de bomen

En daar stopt het niet bij. “Vanaf januari publiceren we in ons stedelijk infoblad een jaar lang leuke cartoons met een educatieve, duurzame tip. Ook via scholen en in ons stadhuis verdelen we die tekeningen”, geeft burgemeester Vanden Broucke mee. “Verder moedigen we onze inwoners en bezoekers aan om meer te fietsen. De schepenen en burgemeester geven het goede voorbeeld. We investeren verder in LED-verlichting en maken ons sterk om deze legislatuur 4000 nieuwe bomen aan te planten. Bij de aanleg van nieuwe wegen hebben we daarvoor aandacht en ook bij de vervanging van dode bomen.