Nieuwpoort ziet het dit weekend letterlijk groots Afscheid van reus Jan Turpijn met reuze feest GUS

04 juli 2019

20u30 4 Nieuwpoort Jan Turpijn, de grootste gedragen reus van Europa, moet noodgedwongen op pensioen omdat er geen dragers genoeg zijn. Misschien zorgen de reuzenfeesten in Nieuwpoort dit weekend wel voor een ommekeer. Twee dagen lang is er spelplezier, straattheater en zondag als afsluiter een parade met ruim 35 reuzen.

De Nieuwpoortse reus Jan Turpijn mag na 94 jaar zwoegen op pensioen. Maar het is met tegenzin want mochten er dragers genoeg zijn dan zou de reus maar al te graag buiten komen. Er zijn nu twaalf dragers maar dat moeten er dubbel zoveel zijn. Je moet weten dat de reus 750 kilo weegt en 10,4 meter hoog is. Hij is daarmee de grootste gedragen reus van Europa. Zo’n constructie kan je niet veilig op wieltjes zetten. Om Turpijn te danken organiseert het stadsbestuur een tweedaags feest. De reuzengilde zelf hoopt dat het publiek zo gecharmeerd is door Turpijn dat er alsnog voldoende dragers worden gevonden. Hoe dan ook, het wordt een groot gebeuren dit weekend. “Zaterdag is het strand ons speelterrein”, zegt Lode Maesen van de jeugddienst. “’s Morgens kleuren grote kites de lucht. Om 14 uur mogen dertig gezinnen meedoen aan een wedstrijd zandkastelen bouwen. We belonen de grootste, de mooiste en de stevigste. Daarnaast plannen we workshops vliegeren, bubble fun en hiphop. Alles vindt plaats bij het Hendrikaplein.”

Zondag, reuzendag

Zondag vanaf 13.30 uur veranderen de Kerkstraat en het Leopold II-park in een reuzensite met XL-spelen zoals een opblaasbare survivalbaan, een duo reuzenschommel en een death ride. Je krijgt de kans om naar verhalen te luisteren in Jan Turpin zelf die op het Marktplein zal toekijken. “Daar heeft het team schrijnwerkers van de technische dienst een toog van 34 meter lang en 1.60 meter hoog gebouwd met liefst 73 houten paletten”, zegt toerismeschepen Ann Gheeraert (CD&V). Aan het reuze feest werken meer dan 800 man mee. Regisseur Steven Duyck uit Meulebeke leidt alles in goede banen. “In de school De Vierboete komen de liefhebbers van het betere straattheater aan hun trekken”, nodigt hij uit. “Topper wordt een Japanse jojokunstenaar. Het orgelpunt is de parade die om 16.30 uur start. Door de Langestraat, Marktstraat, over het Marktplein naar de Kerkstraat, Kokstraat, de Ventweg en de Kaai zullen ruim 35 reuzen maar ook steltenlopers, acts en muziekgroepen een stoet van één kilometer lang vormen. Reus Jan Turpijn zal voor een verrassend slot zorgen.” Na de parade volgen op het Marktplein nog muzikale optredens. De stadskern zal zondag afgesloten zijn. Parkeren kan bij de Colruyt in de Albert I-laan, in de Watersportlaan en het oude terrein van Brusselle in de Nieuwpoortlaan. Info: www.visit-nieuwpoort.be.