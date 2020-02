Nieuwpoort voert taks op verwaarlozing in en verhoogt die voor leegstand Gudrun Steen

25 februari 2020

11u37 0 Nieuwpoort Het stadsbestuur van Nieuwpoort bindt de strijd aan tegen leegstaande en verwaarloosde panden. Het doet dat door een nieuwe belasting in te voeren en een bestaande te verhogen.

De taks op leegstand was vroeger jaarlijks 1500 euro. Voortaan verdubbelt die taks in het tweede jaar, in het derde jaar komt het op 4500 euro en in het vierde jaar op 6000 euro. De stedelijke ambtenaar wonen stelt de leegstand vast en neemt de woning op in een leegstandsregister. Ondertussen krijgt de eigenaar een brief en kan hij reageren. Na één jaar in het leegstandsregister zonder verdere actie krijgt de eigenaar een aanslagbiljet.

Verwaarlozing

Daarnaast zal Nieuwpoort de verwaarlozing belasten en dat is nieuw. De werkwijze is vergelijkbaar met de leegstandtaks. De ambtenaar wonen bepaalt via een technisch verslag of er sprake is van verwaarlozing. Als dat zo is, komt het pand in een register en heeft de eigenaar één jaar de tijd om actie te ondernemen. De tarieven liggen hoger dan bij leegstand. Na één jaar verwaarlozing betaalt de eigenaar 2500 euro, na twee jaar verdubbelt dat bedrag, in het derde jaar is dat 7500 euro en in het vierde jaar 10.000 euro. Voor appartementen ligt het tarief iets lager.