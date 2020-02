Nieuwpoort verhoogt de prijs van de vuilzakken GUS

01 februari 2020

09u17 0 Nieuwpoort Vanaf 1 maart betaal je in Nieuwpoort iets meer voor de restafval- en pmd-zakken. Ook het tarief om restafval in de ondergrondse containers te stoppen gaat iets de hoogte in.

De prijs voor een restafvalzak van 60 liter stijgt van 1,25 naar 1,5 euro per zak en die van 30 liter van 0,6 naar 0,75 euro. Breng je het restafval zelf naar één van de ondergrondse afvalcontainers dan kost dat een halve euro voor de kleine schuif en één euro voor de grote schuif. “De afvalintercommunale OVAM heeft minimum- en maximumprijzen en ons tarief lag onder het minimum vandaar de prijsverhoging”, duidt milieuschepen Kris Vandecasteele (CD&V). “Wie nog oude vuilzakken heeft liggen, mag die opgebruiken zonder meerkost. We zullen een tijdje een gedoogbeleid voeren. Mensen hoeven dus geen extra stickers aan te kopen om op de oude zakken te kopen. Meer dan de helft van onze inwoners gebruikt één van de twintigtal afvaleilanden met ondergrondse containers die verspreid staan over het hele grondgebied. Het blijft voordeliger om die te gebruiken. Ze werken met munten vandaar de ronde tarieven.”

Matthias Priem (N-VA) was tijdens de gemeenteraad kritisch. “Er staat nog steeds te veel zwerfvuil rond de ondergrondse containers. Daarenboven zijn er te vaak technische problemen met de schuif waarin bewoners en toeristen hun afval achterlaten. Als je de prijs stijgt, dan moet het in orde zijn.” Schepen Vandecasteele beloofde om de afvaleilanden eerst te optimaliseren vooraleer er nog meer te creëren. Een camera bij de containers moet het probleem van het zwerfvuil in kaart brengen.