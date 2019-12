Nieuwpoort verdeelt met eindejaarsactie 25.000 euro aan prijzengeld GUS

07 december 2019

14u36 0 Nieuwpoort De eindejaarsactie van Nieuwpoort met de steun van 78 handelaars start vandaag. In de prijzenpot zit liefst 25.000 euro. De actie loopt tot en met 7 januari.

“We willen onze inwoners en bezoekers stimuleren hun inkopen te doen bij de Nieuwpoortse middenstand”, zegt schepen van Lokale Economie Ann Gheeraert (CD&V). “Deelnemen is eenvoudig. Wie shopt bij een deelnemende handelaar krijgt een kraslotje. We verdelen 70.000 zo’n lotjes. Op sommige staat een unieke code. Door het krassen van die code maak je kans op één van de hoofdprijzen. Registreer wel de code op www.visit-nieuwpoort.be. Daaruit trekken we dan de winnaars. Op maandag 13 januari maken we de gelukkigen bekend. De hoofdprijs is een reiswaardebon maar er zitten ook vier trendy fietsen in de prijzenpot.”