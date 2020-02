Nieuwpoort telt met Greet Ardies-Vyncke en Xavier Braet twee nieuwe ereschepenen GUS

14 februari 2020

09u20 0 Nieuwpoort Morgen zaterdag om 11 uur krijgen Xavier Braet en Greet Ardies-Vyncke tijdens een officiële ontvangst in het stadhuis van Nieuwpoort hun titel van ereschepen.

Greet legde in januari 1995 de eed af als gemeenteraadslid. Een legislatuur later klom ze op tot schepen van Toerisme, Sociale Zaken, Stedelijke Gezinsraad, Wijkraden, Jumelage en Verkeersveiligheid. Tot eind 2012 behield ze dat mandaat. Daarna bleef ze actief als raadslid. Toen burgemeester Roland Crabbe overleed maakte ze in 2016 opnieuw deel uit van het schepencollege. Ze nam de portefeuille van Geert Vanden Broucke over. Eind 2018 zette ze een punt achter haar politieke loopbaan.

Xavier zette zijn eerste politieke stappen in de Nieuwpoortse gemeenteraad in 1989. Van mei 1997 tot januari 2000 was hij schepen. Toerisme, cultuur, economie, handel, middenstand, feestelijkheden en openbare werken waren een aantal van zijn bevoegdheden. Hij eindigde zijn politieke loopbaan, net zoals Greet, eind 2018.