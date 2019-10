Nieuwpoort sluit handhavingsweek af met één gas-boete en leuke foto GUS

09 oktober 2019

09u45 0 Nieuwpoort Tijdens de handhavingsweek, die liep tot 4 oktober, promootte Nieuwpoort het gebruik van de ondergrondse containers, koppelde het een fotowedstrijd aan de actie en berispte mensen die hun vuilzak niet op de juiste manier buiten zetten.

Na een rondvraag stelt het stadsbestuur van Nieuwpoort vast dat iets meer dan de helft van de inwoners zijn restafval in de ondergrondse containers stopt. De restafvalzakken die ze thuis buiten zetten staan er niet altijd reglementair. Een verscherpte controle in een aantal wijken had als resultaat dat een twintigtal vuilzakken een sticker kregen. Ze stonden ofwel te vroeg buiten of niet op de juiste manier. Er werd één gastboete uitgeschreven. Aan de handhavingsweek koppelde de kuststad een fotowedstrijd. Het beeld van leerkrachten Jens Goudeseune en Helen Halewyck van het Sint-Bernarduscollege kreeg 140 likes en won. Samen met een paar leerlingen beeldden ze een vuilbak uit met materiaal dat ze op school gebruiken om afval mee te verzamelen. Jens Goudeseune sleept een filmpas in de wacht.