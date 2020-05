Nieuwpoort schrapt alle evenementen tot en met 31 augustus Gudrun Steen

07 mei 2020

19u52 0 Nieuwpoort Het is volgens het stadsbestuur van Nieuwpoort onmogelijk om de sociale afstand tijdens evenementen te verzekeren. Daarom is de activiteitenkalender deze zomer zo goed als blanco

De eerste editie van het muziekfestival Summerlove is geannuleerd net zoals de kunstmarkt, het driejaarlijkse straattheaterfestival Boulev’art en de Sint-Bernardusfeesten. Slecht nieuws ook voor de organisatie van de 85ste editie van de Hulde aan Zijne Majesteit Koning Albert I en de Helden van de IJzer. Een andere topper die opschuift naar 2021 is ‘Follow the Feniks’. Dat is een openluchtspektakel met theater, livemuziek en projectie ter nagedachtenis van de honderdste verjaardag van de wederopbouw van de IJzerstad. Toch ziet burgemeester Geert Vanden Broucke (CD&V) het niet als een verloren zomer. “We willen wel alternatieven voorstellen. De cultuurdienst presenteert een zomer vol kunst met originele creaties in de straten. Daarnaast zetten we onze andere troeven in de kijker zoals het historische stadscentrum, de polderdorpen, het groene ommeland en uiteraard de zee en het strand. Vervelen zal je je dus niet doen in juli en augustus.”

Naast alle evenementen schrapt het stadsbestuur ook de verhuur van stadslokalen en dat tot eind augustus.