Nieuwpoort schrapt alle activiteiten tot 7 juni Gudrun Steen

30 april 2020

11u18 0 Nieuwpoort Nieuwport schrapt alle evenementen tot en met 7 juni. Het gaat in totaal om 19 evenementen. Drivers Days en het Visserijweekend zijn de twee grootste.

“In de aanloop naar de versoepeling van de coronavoorschriften en de geleidelijke heropstart van de bezoekersstroom naar de kust, willen we de mensen zoveel mogelijk verspreiden over ons grondgebied”, motiveert burgemeester Geert Vanden Broucke (CD&V) de beslissing. “Op activiteiten komen te veel mensen samen op één moment.”

Naast de 19 geannuleerde activiteiten schrapt Nieuwpoort ook de officiële plechtigheden zoals de V-Day op 8 mei en de zegening van de zee op 21 mei. De vissershulde op Pinkstermaandag zou eventueel op een latere datum kunnen plaatsvinden. Verder kunnen externe organisaties tot en met 7 juni de stadslokalen niet gebruiken voor hun activiteiten.

En wat met de zomer? “Daarvoor kijken we uit naar de verdere adviezen van de Nationale Veiligheidsraad”, antwoordt Vanden Broucke. “Van zodra we meer weten van de federale overheid bepalen we welke evenementen er kunnen en welke niet.”