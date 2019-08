Nieuwpoort maakt zich op voor 50ste Sint-Bernardusfeesten GUS

20 augustus 2019

20 augustus 2019

Dit weekend viert Nieuwpoort-Bad voor de 50ste keer zijn Sint-Bernardusfeesten. Het stadsbestuur trekt de kaart van de lokale ondernemers tijdens zijn driedaagse braderie.

Alleen maar Nieuwpoortse ondernemers dit keer op de braderie die op vrij- , zater- en zondag plaatsvindt van 10 tot 19 uur in de Albert I-laan tussen het Hendrikaplein en de Vlaanderenstraat. Liefst 150 lokale handelaars doen mee. Ook de jumelagesteden van Nieuwpoort, namelijk Durbuy, Nieuwpoort-aan-de-Lek en Dudenhofen, komen langs en presenteren hun streekproducten. Op zater- en zondag is er een gevarieerd animatieprogramma. Het Leopoldplein is omgevormd tot een kinderparadijs net zoals de Lombarsijdestraat en een stuk van de Zeedijk. Op zaterdagnamiddag kan de jeugd zijn speelgoed verkopen tijdens een rommelmarkt bij de Meeuwenlaan. Op het grote podium op de Zeedijk treden gekende namen op. Zaterdag zijn dat vanaf 18 uur Les Truttes, Jelle Cleymans, El Bandido’s en Regi. Op zondag vanaf 14 uur kan je genieten van optredens van Nachtwacht, Bart Kaëll en Dana Winner. De Sint-Bernardusbrouwerij uit Watou slaat zijn mobiele Sint-Bernarduskroeg op. Tot slot is het uitkijken naar de jaarlijkse stoet met Sint-Bernardushonden zondag om 10 uur. Het kleurrijke gezelschap stapt van de Sint-Bernarduskerk naar de Zeedijk, het Hendrikaplein, de Lombardsijdestraat en centrum Ysara. Info: 058 22 44 22 of www.visit-nieuwpoort.be.