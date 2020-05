Nieuwpoort lanceert website met alle ondernemers, verdeelt coronavriendelijke postkaarten en verspreidt steunpakketten Gudrun Steen

05 mei 2020

15u03 0 Nieuwpoort Het stadsbestuur van Nieuwpoort zet in op communicatie in deze onzekere coronatijd. Het lanceert de website www.ikkoopinnieuwpoort.be. Eerder al verdeelde het coronapostkaarten. Alle ondernemers ontvangen weldra een steunpakket.

Op de website www.ikkoopinnieuwpoort.be zijn alle actieve handelaars en ondernemers gebundeld. Alle ondernemingen kunnen zich gratis registreren. Om het overzicht te behouden, zijn de bedrijven opgedeeld in de categorieën eten en drinken, mode, lifestyle, verzorging, industrie en diensten. Iedereen krijgt een eigen pagina met de infogegevens, drie foto’s en uiteraard de contactgegevens. Een icoontje toont aan of het bedrijf extra diensten aanbiedt zoals een takeaway, webshop, thuislevering, waardebonnen of een afsprakenservice. “De nieuwe website is nodig om onze klanten te informeren dat de handelaars en ondernemers van Nieuwpoort ook nu actief zijn”, reageert Karel Debouvry als voorzitter van de Lokale Economische Raad. Elke handelaar ontvangt een steunpakket van het stadsbestuur met daarin mondmaskers, flesjes desinfecterende handgel en speciale vloerstickers.

Postkaarten

Ondertussen hebben alle Nieuwpoortenaren een pakketje met vijf postkaarten ontvangen. Daarop staan spreekwoorden gelinkt aan de zee en met een knipoog naar de coronamaatregelen. ‘Loop niet in elkaars vaarwater’ bijvoorbeeld om aan te duiden dat je sociale afstand moet bewaren. In dezelfde stijl hangen er affiches en banners. Je kan die affiche ook downloaden via www.nieuwpoort.be en achter het raam hangen.