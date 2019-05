Nieuwpoort krijgt 900.000 euro subsidie voor nieuw sportcomplex dat in 2023 klaar moet zijn GUS

21 mei 2019

15u35 12 Nieuwpoort Sport Vlaanderen geeft 900.000 euro aan het Nieuwpoortse stadsbestuur voor de bouw van een nieuwe sport- en jeugdinfrastructuur in de Dudenhofenlaan. De opening daarvan is gepland voor 2023. De totale kostprijs is 12 miljoen euro.

“Nu zitten onze sportverenigingen krap behuisd in een zaal bij het zwembad maar daarin komt verandering”, belooft schepen van Sport Bert Gunst (CD&V). “Volgend najaar start de bouw. In het sportcomplex richten we drie grote speelvelden in, zes kleedruimtes voor de binnensporters en nog eens zes voor de voetballers en atleten. Een zongerichte cafetaria zullen we in concessie geven. Die moet een meerwaarde betekenen voor zowel de sporters als voor de buurt. Aansluitend realiseren we een nieuw jeugdcentrum met voldoende lokalen en een polyvalente ruimte. Een afgesloten tuin en speelweide zullen het team van de speelpleinwerking zeker bekoren. De ondergrondse parking hebben we geschrapt. Bovengronds plannen we voldoende parkeerplaatsen zodat de verkeersdruk in de wijk niet toeneemt. Tijdens de werken zullen we de jeugddienst en de speelpleinwerking verhuizen naar de terreinen van de Chiro. De sportdienst zal tijdelijk onderdak vinden in het zwembad. Na de verhuis komt er bij het zwembad ruimte vrij voor bijvoorbeeld een zaal voor vloersporten of een danslokaal. De vernieuwde sportwerking zal nog meer het accent leggen op sporten voor iedereen. De voordeelpassen die we nu al uitreiken behouden we. We denken ook na over de opstart van g-sport, sport na school of sportieve kinderopvang samen met de jeugddienst. Scholen zullen een mooie sportzaal ter beschikking krijgen.”