Nieuwpoort kiest voor groen en breekt beton en tegels uit Gudrun Steen

09 maart 2020

14u09 2 Nieuwpoort In het meerjarenplan van Nieuwpoort lezen we dat het stadsbestuur elk jaar 40.000 euro uittrekt voor het ontharden en vergroenen van openbare ruimte. Een aanzet is gegeven in de Stuiverwijk.

“Deze legislatuur zetten we volop in op vergroening”, zegt burgemeester Geert Vanden Broucke (CD&V). “We investeren de komende zes jaar niet alleen 1,2 miljoen euro in de aanplant van 4.000 nieuwe bomen, we ontharden ook. Deze bestuursperiode maken we ons sterk om minstens 50.000 vierkante meter beton en tegels uit te breken. Dat komt neer op een uitgave van een kwart miljoen euro tegen 2025. We starten deze week in de Stuiverwijk. We zullen een deel van het voetpad opbreken en daarna 75 vierkante meter inzaaien met gras. Het team van onze technische dienst voert dat uit. Waarom we dat doen? Gras zorgt voor een betere waterbeheersing en een aangename leefomgeving. Het proefproject in de Stuiverwijk moet meer in gang zetten. We testen eerst in die woonbuurt en na evaluatie en eventueel aanpassing rollen we het uit in andere woonwijken.”