Nieuwpoort is klaar voor toeristisch seizoen: “Marketing is alles” GUS

06 juni 2019

10u59 0 Nieuwpoort Nieuwpoort zet volop in op zijn toerisme met nieuwe formules, folders en een facelift voor de toeristische dienst. Opvallend is dat het stadsbestuur daarbij volop de kaart van de lokale middenstand trekt. Een voorbeeld? De braderie tijdens de Sint-Bernardusfeesten zal enkel door Nieuwpoortse handelaars verzorgd worden.

“Nieuwpoort telde in 2017 meer dan 500.000 aankomsten van verblijfstoeristen en 1,7 miljoen dagtoeristen. Die bezoekers besteedden bijna 280 miljoen euro in Nieuwpoort”, schetst burgemeester Geert Vanden Broucke (CD&V) het belang van het toerisme voor zijn stad. “Daarom zetten we volop in op marketing”, pikt toerismeschepen Ann Gheeraert (CD&V) in. “‘Bewonder, ontdek, beleef en geniet’ zijn de kernwoorden in onze vernieuwde promotiecampagne. Er zijn niet alleen verschillende nieuwe brochures, we werken dit seizoen ook met weekmenu’s. De wekelijks terugkerende wandelingen en bezoeken hebben we gebundeld zodat het voor de toerist veel overzichtelijker is. Tot slot investeren we in onze dienst zelf. Binnenkort geven we de onthaalbalie in het stadhuis een facelift. Het kantoor in Nieuwpoort-Bad oogt al moderner en daar pasten we ook de openingsuren aan.”

Nieuwe evenementen

Nieuwpoort trekt zijn zomerseizoen op 29 juni op gang. “We nodigen iedereen vanaf 17 uur uit naar de Zeedijk voor een ‘apérotime’. Met cocktails en goede muziek geven we de aanzet voor een mooie vakantie”, lacht toeristisch directeur Michelle Martens. “Nog nieuw is het reuzenfeest in het weekend van 6 en 7 juli. Reus Jan Turpijn houdt er zijn afscheidsfeest en dat wordt letterlijk en figuurlijk groots. Reuzespelen in het Leopold II-park, een reuzetoog op het Marktplein en uiteraard een parade. De Sint-Bernardusfeesten neemt het stadsbestuur voor het eerst in eigen regie. Op 23, 24 en 25 augustus viert dat evenement zijn vijftigste verjaardag met een braderie waarop je alleen maar Nieuwpoortse handelaars zal treffen. Artiesten zoals Les Truttes, Jelle Cleymans, Regi, Nachtwacht, Bart Kaëll en Dana Winners moeten een breed publiek aantrekken. De Sint-Bernardusbrouwerij uit Watou tekent present en Promovis vzw maakt zich sterk om liefst 1000 vissen te bakken. Uiteraard gaat de hondenwandeling opnieuw door.” Minder zekerheid is er over de Great War Remembrance race. Die wielerwedstrijd startte vorig jaar voor het eerst in Nieuwpoort. “Er is nog twijfel over de aankomst in Ieper blijkbaar. We verwachten midden volgende week meer duidelijkheid daarover”, zegt burgemeester Vanden Broucke daarover.

Het volledige overzicht van alle toeristische evenementen vind je op www.visit-nieuwpoort.be.