Nieuwpoort is klaar voor de zomer: strandwachters zullen controleren

24 april 2020

17u05 2 Nieuwpoort Komende week zitten de kustburgemeesters samen om hun plannen voor het zomerseizoen met elkaar af te toetsen. Nieuwpoort licht al een tipje van de sluier. “We zullen strandwachters inzetten, alternatieve routes uitstippelen en voldoende trekpleisters naar voor schuiven”, zegt burgemeester Geert Vanden Broucke (CD&V).

De kust wordt één van de topbestemmingen deze zomer omdat veel landgenoten zullen kiezen voor een vakantie dichtbij. “We zullen de gezondheid en veiligheid laten rijmen met onze toeristische kernwoorden ‘bewonder, ontdek, geniet en beleef’. Over welke evenementen al dan niet kunnen plaatsvinden wachten we de federale richtlijnen af. We maken ons sterk dat we de toeristen in onze stad kunnen verspreiden. Zo zullen we afzonderlijke routes voor fietsers en wandelaars uitstippelen. De promenade bijvoorbeeld is één van de drukste wandel- en fietsboulevards. Je zal op het houten pad naar zee kunnen lopen en op het stenen pad terugkeren. Fietsers kunnen langs de ventweg of de Albert I-laan. Verder zullen we onze vernieuwde parken en groene zones extra in de verf zetten als alternatief voor het strand. Ons nieuwe provinciale domein Koolhofput is één van die trekpleisters. Ook de vele fietsroutes vormen een alternatief voor een wandeling langs de vloedlijn. Op de Zeedijk zullen we ook wandellijnen uittekenen zodat mensen zo weinig mogelijk elkaar hoeven te kruisen. We denken zelfs aan billenkarrenroutes. Wat het strand betreft, zullen we strandwachters inzetten. Werken met strandzeilen kan ervoor zorgen dat de social distancing gerespecteerd wordt. Uiteraard zullen we voldoende moeten controleren zodat al die richtlijnen nageleefd worden. Ik hoop dat de toeristen zelf ook gedisciplineerd zullen zijn want nog eens een lockdown van het land mag niet de bedoeling zijn.”