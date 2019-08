Nieuwpoort is een warme stad en dat zorgt voor vacatures GUS

29 augustus 2019

11u05 0 Nieuwpoort Nieuwpoort stapt samen met 41 andere steden en gemeenten in het project ‘Warme steden en gemeenten’. De stad werft een paar jeugdmedewerkers aan zodat kwetsbare jongeren niet in de kou blijven staan.

Het project ‘Warme Gemeente’ is een initiatief van het Fonds GaVoorGeluk. Dat ijvert voor de preventie van depressie en zelfmoord in Vlaanderen. Ze willen jongeren veerkrachtig maken en betrekken daar nu gemeentebesturen bij. “Bij de jeugddienst hebben we twee vacatures”, schetst Lode Maesen van diezelfde dienst. “De nieuwe jeugdwerker moet het jeugdhuis opnieuw opstarten. Daar kunnen jongeren elkaar ontmoeten en leuke activiteiten organiseren. Daarnaast zoeken we een jeugdopbouwwerker. Die zal de jeugd opzoeken en met hen praten. Zo weten we wat ze verwachten en kunnen we gerichter projecten uitwerken. De activiteiten kunnen we ook meer afstemmen op hun behoeften. Daarnaast zullen we intergemeentelijk samenwerken. We willen jongeren correct en tijdig doorsturen voor hulp.” Schepenen van sociale zaken Jos Decorte (CD&V) en van Jeugd Bert Gunst (CD&V) onderlijnen dat het accent in het jeugdbeleid meer zal liggen op jongeren ouder dan twaalf jaar.