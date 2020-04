Nieuwpoort investeert 50.000 euro in kinderopvang en hoopt dat scholen daarmee kiezen voor ruimere openingsuren Gudrun Steen

17 april 2020

11u01 0 Nieuwpoort De gemeenteraad van Nieuwpoort keurde een extra budget van 50.000 euro goed voor de kinderopvang. Nu zijn het vooral scholen die dat organiseren maar schepen Bert Gunst (CD&V) hoopt dat er ruimere openingsuren komen.

“Nu is er in elke lagere school kinderopvang”, schetst schepen Gunst. “In De Vierboete en de Pagaaier is dat tot 18 uur en in Stella Maris, die gedeeltelijk beroep doet op het private initiatief de Marientjes is dat een uur langer. Op woensdagnamiddag is er geen opvang in de scholen. Om en bij de tien medewerkers verzekeren de opvang. Daarnaast organiseren we met het stadsbestuur in De Panger kinderopvang. We doen dat elke woensdagnamiddag, vrijdag na school en op alle pedagogische studiedagen en brugdagen van 7 tot 19 uur. We hebben 45 plaatsen maar trekken dat op naar 60 door een extra jeugdwerker aan te werven. Met het extra geld dat we in de kinderopvang pompen hopen we dat de opvang overal verzekerd is van 7 tot 19 uur.” Daarnaast is er een plan voor de baby-opvang. “In het najaar willen we starten met een lokaal loket kinderopvang. Zo kunnen we alle registraties goed opvolgen en hebben we een beter beeld op de behoeftes”, geeft Gunst nog mee.