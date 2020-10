Nieuwpoort investeert 13 miljoen in jeugd- en sportcomplex dat eind 2023 klaar moet zijn Gudrun Steen

10 oktober 2020

13u02 0 Nieuwpoort Volgend najaar moet volgens bevoegd schepen Bert Gunst (CD&V) de bouw van het sport- en jeugdcomplex in de Dudenhofenlaan in Nieuwpoort starten. Nu is ook het budget bekend: 13 miljoen euro.

“We krijgen 900.000 euro subsidies van het Vlaams ministerie voor Sport”, legt Gunst uit. “Dat we bij de huidige jeugd- en sportsite een nieuw complex zouden bouwen ligt al langer vast maar nu hebben we ook een concreet beeld van het budget. Volgend najaar willen we starten zodat we eind 2023 het indrukwekkende gebouw kunnen openen.”

Het complex moet een ruim publiek aanspreken onderlijnt schepen Bert Gunst. “We kiezen voor een sportvloer waarop talrijke sporten beoefend kunnen worden. Hopelijk kunnen we dan opnieuw jeugdvolleybal en -basket aanbieden. Tijdens de naschoolse opvang kunnen we de sporthal gebruiken voor initiatielessen. Uiteraard denken we ook aan de volwassenen en de senioren. Omnisport en recreatief sporten zullen alleen maar groeien.” Het geplande sanitaire blok is handig voor alle sportievelingen, ook de atleten en de voetballers. De sport- en jeugdmedewerkers zullen op het eerste verdiep hun bureau hebben. “Alles wat met jeugd te maken heeft, krijgt zijn stek in het nieuwe gebouw. Ik denk maar aan het jeugdcentrum en het jeugdhuis. Met de polyvalente ruimte bieden we een antwoord op de groeiende speelpleinwerking. Tot slot brengen we er de uitleendienst onder. Een groene speelzone en voldoende parking voor wagens en fietsen maken het project compleet.”