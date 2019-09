Nieuwpoort herdenkt de bevrijding door de Canadezen van 75 jaar geleden GUS

18u29 5 Nieuwpoort Op 9 september is het precies 75 jaar geleden dat de Canadezen Nieuwpoort hebben bevrijd na de Tweede Wereldoorlog. Dat herdenkt de stad dit weekend door een uniek stukje erfgoed éénmalig open te zetten.

“We zetten de poort open van de historische boerderij langs de Kaai 1 die dateert uit de negentiende eeuw”, weet schepen Bert Gunst die het herdenkingsweekend samen met Kristof Jacobs en Hendrik Verslype organiseert. “Daar waren de Duitsers tijdens de Tweede Wereldoorlog vier jaar. Door Britse bombardementen zijn ze moeten vluchten. Die boerderij staat al jaren leeg en is in private handen. Het dient als stockageruimte. We willen die plek graag eens tonen aan onze inwoners en de Open Monumentendag dit weekend is daarvoor een geschikt moment. Zaterdag om 16.30 uur en zondag om 10.30 uur kruipen Kristof en ik in de huid van de Canadezen. We nemen de wandelaars mee en vertellen het verhaal van 75 jaar geleden met oude foto’s in de hand en verhalen van Nieuwpoortenaren in ons hoofd.”

Voor vijf euro kan je mee. Inschrijven is nodig, want het aantal plaatsen is beperkt. Dat kan op 0498/92.92.09. De boerderij langs de Kaai 1 is nu vrijdag open vanaf 17 uur, zaterdag vanaf 12 uur en zondag vanaf 11 uur. Er staan eet- en drankstandjes, je kan een film van een tiental minuten over de bevrijding en oude foto’s bekijken.