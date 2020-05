Nieuwpoort heeft budget van één miljoen euro om korting bij lokale handelaars te betalen Gudrun Steen

07 mei 2020

14u09 14 Nieuwpoort Bij de Nieuwpoortse handelaars krijg je vanaf 1 juli per aankoop van 25 euro een waardebon van 10 procent van het aankoopbedrag. Het stadsbestuur betaalt die korting en heeft daarvoor een budget van maar liefst 1 miljoen euro. Origineel is dat je die waardebon vanaf september bij een ander type handelaar kan besteden.

“Lokaal shoppen is dé boodschap”, onderlijnt schepen van Lokale Economie Ann Gheeraert (CD&V). “We willen evenwel dat de eigen inwoners, de bezoekers en de tweedeverblijvers hun vizier verruimen. Met onze kortingsactie brengen we een kruisbestuiving tussen de horeca, de beautysector, retail en kleinhandel.”

Extra omzet van 10 miljoen euro

Hoe werkt het nu concreet? “Vanaf 1 juli krijg je per aankoopschijf van 25 euro een waardebon van 10 procent van het aankoopbedrag”, legt Gheeraert uit. “De maximumwaarde van zo’n bon is 50 euro. Dat betekent dus een aankoop van 500 euro. Die waardebonnen kan je dan vanaf september besteden bij een ander type handelaar. Bij de kleinhandel spendeer je soms geen 25 euro, maar ook die sector valt niet uit de boot, want dan werken we met een spaarkaart. Van zodra de klant daarop 25 euro heeft, krijgt hij zijn waardebon.”

Het bestuur verwacht dat de kortingsactie zal zorgen voor een extra omzet van 10 miljoen euro voor de lokale handel.

Eerder deze week lanceerde het stadsbestuur de website www.ikkoopinnieuwpoort.be. Tot slot int het stadsbestuur tot eind dit jaar geen terrasbelasting.