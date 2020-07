Nieuwpoort geeft premie aan wie herbruikbare luiers koopt Gudrun Steen

02 juli 2020

09u08 2 Nieuwpoort Om de afvalberg te verminderen, geeft Nieuwpoort een premie voor wie herbruikbare luiers koopt. Ouders kunnen die aanvragen bij de milieudienst.

De premie bedraagt de helft van de factuurprijs van de herbruikbare luiers en de benodigdheden met een maximum van 100 euro per aanvrager en per kind. De premie kan per kind maar één keer aangevraagd worden door de vader, moeder of wettelijke voogd voor kinderen tot drie jaar. Herbruikbare luiers zijn verkrijgbaar bij de meeste apothekers. Bij de milieudienst kan je een aanvraagformulier invullen. Breng het geboorteattest of de adoptieakte mee. Meer informatie krijg je via de luierhoek .