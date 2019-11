Nieuwpoort bruncht for life op zondag 15 december GUS

27 november 2019

16u07 0 Nieuwpoort Er zijn nog een paar kaartjes beschikbaar voor de derde editie van ‘Nieuwpoort brunch for life’ op zondag 15 december. Nieuwpoortse ondernemers steunen daarmee drie goede doelen.

Dat zijn de vzw’s Sabou, Kompani en Boven de Wolken. Sabou realiseerde in Burkina Fasso onder meer een school, Kompani is een erkende organisatie voor bijzondere jeugdzorg in Oostduinkerke en Boven de Wolken fotografeert sterrenkindjes. Initiatiefnemers van de brunch zijn Nele Decorte van handelszaak Juliette en Nicolas Vermote van De Barkentijn. In het organisatiecomité zitten ook Michael Truyens en Darka Laury (Barbouni), Jeffrey Devooght (Sjefs), Marc Delen en Isabelle Cools (Karo’s Eethuisje). Ze dromen van 250 deelnemers want dat is de maximumcapaciteit van De Barkentijn waar de brunch op 15 december plaatsvindt. Er is een shift van 8.30 tot 10.30 uur en één van 10.30 tot 12.30 uur. Volwassenen betalen 23 euro en kinderen van zes tot twaalf jaar 10 euro. Extra reden om aan te schuiven voor de brunch is dat elke deelnemer een goodiebag krijgt met daarin waardebonnen om te spenderen bij de Nieuwpoortse handelaars.

Meer informatie vind je op de Facebookgroep ‘Brunch for Life’.