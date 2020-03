Nieuwpoort annuleert alle activiteiten in zijn stadslokalen, jubilarissen worden niet ontvangen en zelfs het zwembad en de bibliotheek gaan op slot Gudrun Steen

12 maart 2020

17u28 44 Nieuwpoort Nieuwpoorts burgemeester Geert Vanden Broucke (CD&V) neemt extra maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken. Alle activiteiten in de stadslokalen en van de jeugdbewegingen zijn tot eind deze maand geannuleerd. Verschillende stadsdiensten gaan op slot.

“Alle activiteiten in de woonzorgcentra, in de stadslokalen en van de jeugdbewegingen laten we niet doorgaan”, overloopt burgemeester Vanden Broucke. “Wie al tickets had voor voorstellingen in de City en Centrum Ysara zullen gecontacteerd worden. Jubilarissen ontvangen we ook niet. Een gepland huwelijk in de raadzaal kan wel, maar dan mogen er maximaal 25 mensen aanwezig zijn. De loketten van de dienst Burgerzaken en Bevolking blijven nog open voor prioritaire zaken. We sluiten wel een aantal stadsdiensten. Dat zijn concreet de balies toerisme, de initiatieven in het sociaal huis, de balie dienst Preventie, het zwembad, het bezoekerscentrum Westfront, bibliotheek, de cafetaria van de kinderboerderij en het loket van het stadsmagazijn. We raden privépersonen en verenigingen aan om hun binnenactiviteiten uit te stellen. Dat alles geldt al zeker tot en met 31 maart.”