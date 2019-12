Nieuw in Nieuwpoort-Bad: winterhut gaat vrijdag open GUS

10 december 2019

16u35 2 Nieuwpoort Bij het centrum Ysara in Nieuwpoort opent voor het eerst een winterhut met elke dag optredens en leuke activiteiten. Je bent vanaf vrijdag 13 december om 18.30 uur welkom.

De winterhut is een chalet van 125 vierkante meter die je vindt in de Lombardsijdestraat. Die is tot en met 5 januari elke dag open van 11 tot 22 uur. Op vrij- en zaterdag is dat tot middernacht. Drie weken lang programmeert Squid Events er optredens, dj-sessies en thema-avonden. Dat gaat van een winterquiz en een winterbarbecue door Dierendonck tot een disco-avond, schlagerhappening en Ladies Night. Er is ook regelmatig kinderanimatie. Zaterdag 4 januari plant Nieuwpoort om 18 uur een vuurwerk op het strand met aansluitend een nieuwjaarsreceptie bij de winterhut. In Nieuwpoort-Stad is het nog even wachten op Vrolijk Nieuwpoort. Dat opent op vrijdag 20 december. De opbouw van het winterdorp is wel al gestart. Info: www.visit-nieuwpoort.be.