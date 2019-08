Nederlandse pulsvissersboten niet langer welkom in onze Noordzee Minister kondigt verregaande maatregel aan tegen gecontesteerde techniek met stroomstoten GUS

21 augustus 2019

13u34 1 Nieuwpoort Er is al een paar keer actie tegen gevoerd in onder meer de vismijn van Nieuwpoort en nu halen ze hun gelijk want het vissen met stroomstoten is verboden. Het verbod geldt in de Belgische Noordzee tot ruim 22 kilometer ver. Vissers zijn tevreden maar onderlijnen dat het tot vijf jaar zal duren vooraleer het visbestand is hersteld.

Er is een volledig verbod op de pulsvisserij in de Belgische twaalfmijlzone in de Noordzee. Ook Frankrijk voerde zo’n verbod in. Op Europees niveau zal het pas in juli 2021 in werking treden. “Pulsvisserij is een vistechniek waarbij platvissen zoals tong en schol met stroomstoten van de zeebodem worden verjaagd en zo in de netten zwemmen”, legt minister van Omgeving en Natuur Koen Van Den Heuvel (CD&V) uit. “Het zijn vooral de Nederlanders die met pulsvaartuigen onze zee leeghalen. Vorig jaar was het quotum voor tong 1358 ton maar de Belgische vissers haalden slechts 403 ton aan boord. Een gevolg van de pulsvisserij. Oneerlijke concurrentie dus vandaar dat we het verbod al vroeger invoeren dan Europa. We zullen dit zeer streng controleren samen met de marine en de DAB-vloot. Het parket seponeert zo’n overtredingen niet.”

Zones in de Noordzee

David Bral, sportvisser en lid van Sportvisserij Vlaanderen, die 15.000 leden overkoepelt, is opgelucht. “Als een pulsvaartuig is gepasseerd, moet je niet meer gaan vissen in dat stuk want je zal er niets meer vinden”, schetst hij het probleem. “Naast de te grote hoeveelheid tong die de Nederlanders opvissen verstoren ze ook de paaitijd. Het zal zeker vijf jaar duren vooraleer het visbestand is hersteld. Het verbod op de pulsvisserij is een stap in de goede richting maar het mag nog verder gaan. Zo zouden rustzones of eventueel reservaten in de Noordzee een pluspunt zijn. De visserij mag niet enkel gebaseerd zijn op geldgewin.”

Overlevingskansen vissers stijgen

Wie nog tevreden is, is Nieuwpoorts schepen Kris Vandecasteele (CD&V). “Rond 2010 spotten we de eerste Nederlandse pulsvaartuigen in onze wateren. Sinds 2012 voeren we er actie tegen en nu is het eindelijk gelukt: we hebben de puls weggeduwd. Ik heb er vertrouwen in dat die vistechniek nu volledig aan banden gelegd zal worden. Geen achterpoortjes meer maar wel een verhoogde kans dat onze vissers overleven.” Tot slot gelooft burgemeester Geert Vanden Broucke (CD&V) in de toekomst van de vismijn. “De eerste drie maanden van dit jaar werd meer dan 63 ton vis verhandeld in Nieuwpoort. We blijven ons profileren als een nichemarkt met duurzaam gevangen zeevisproducten en lekkere garnalen.”