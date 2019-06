Nederlander krijgt 3 jaar cel voor cannabisplantage in industriepark in Nieuwpoort Bart Boterman

11 juni 2019

15u01 4 Nieuwpoort Een Nederlander is tot 3 jaar gevangenisstraf veroordeeld het opzetten van een cannabisplantage met 1.000 planten in Nieuwpoort, het aftappen van elektriciteit en gas en het deel uitmaken van een criminele bende. Hij moet tevens 10.000 euro schadevergoeding betalen aan de gasmaatschappij en de verhuurder van de loods. De rechter verleende uitstel voor een derde van de straf.

De politie viel begin december 2017 binnen in een loods in het industriepark van Nieuwpoort na vermoedens over een cannabisplantage. Duizend planten, maar niemand aanwezig. De eigenaar die de loods verhuurde, was zich van geen kwaad bewust. Twee dagen lang werd de loods geobserveerd, tot Nederlander Radi E. H. kwam aangereden. De man werd aangehouden. Hij weigerde steevast om namen van opdrachtgevers en handlangers door te geven. Het onderzoek raakte weinig verder, dus werd de verdachte als enige naar de correctionele rechtbank doorverwezen.

“Mijn cliënt is slechts een kleine speler in dit verhaal. Hij werd aangesproken op café en zou 5.000 euro krijgen om de planten te verzorgen en onderhouden. Dat klonk als muziek in de oren want hij zat op een berg schulden en wilde zijn familie helpen. Hij geeft dus zijn betrokkenheid toe, maar zijn rol was er beperkt”, sprak zijn advocaat tijdens de pleidooien. De beklaagde bleef beweren dat hij de namen van de opdrachtgevers niet kent en de afspraken anoniem gebeurden. De procureur merkte fijntjes op dat de man de simkaart van zijn gsm wel stuk had gemaakt om de speurders geen info te verstekken.

Er werd 3 jaar cel gevorderd door het openbaar ministerie en dat sprak de rechter uiteindelijk ook uit, weliswaar met uitstel voor een derde van de gevangenisstraf. Nutsmaatschappij Gaselwest en de verhuurder van de loods kregen beide 10.000 euro schadevergoeding toegewezen.