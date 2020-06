Na vier jaar werken is de Franslaan in Nieuwpoort-Bad klaar Gudrun Steen

19 juni 2020

15u30 0 Nieuwpoort Brede voetpaden, groene zones, meer dan 100 bomen en ruime parkeerstroken. Dat is het resultaat van vier jaar hard werken in de Franslaan in Nieuwpoort-Bad. De straat is vanaf vandaag volledig open.

De voetpaden zijn aangepast voor rolstoelgebruikers of mensen die minder goed te been zijn. In het midden van de straat zijn de parkeerzones uitgerust met elektrische oplaadpunten. De Franslaan is volledig een zone 30. “De ontharding van openbaar domein is een belangrijk punt in ons meerjarenplan. We ijveren voor meer groen en dat is in deze Franslaan goed te zien”, vindt burgemeester Geert Vanden Broucke (CD&V). “Zo hebben we meer dan 100 bomen geplant en vallen ook de groene ruimtes op. We hebben er een nieuwe belevingsstraat bij die hopelijk zal evolueren naar een uitbreiding van het commerciële centrum. De Franslaan ligt namelijk evenwijdig met de Albert I-laan.”

De heraanleg startte gefaseerd in 2016. De totale kostprijs is 4,4 miljoen euro.