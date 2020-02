Na een hartinfarct staat Paul Houwen alsnog op het podium met ‘Novecento’ Gudrun Steen

27 februari 2020

10u29 0 Nieuwpoort Op 7 maart gaat Paul Houwen van Pantheater Nieuwpoort in première met zijn solostuk ‘Novecento’. En dat is een half mirakel.

“Normaal zou ik vorig jaar in première gaan maar een hartinfarct strooide roet in het eten”, vertelt Paul (72). “Er volgde een operatie met drie overbruggingen en daardoor moest ik de première noodgedwongen uitstellen. Op 7 maart kan ik uiteindelijk ‘Novecento’ opvoeren en daar kijk ik ontzettend naar uit. Auteur Alessandro Baricco schreef het verhaal voor een vriend maar ondertussen is het in vele talen vertaald. Het is dan ook een universeel thema. We gaan terug naar de eerste helft van de vorige eeuw en bevinden ons op een schip tussen Europa en Amerika. Naast de rijkere toeristen bevinden zich onderin emigranten die in Amerika hun geluk willen beproeven. Eens aan wal, ziet een bemanningslid een pasgeboren baby die achtergelaten is door een migrantenfamilie. De matroos voedt het kindje op aan boord. Humor en ontroering maken het tot een verhaal dat een breed publiek zal weten te boeien.” Het stuk is zaterdag 7 maart om 20 uur en zondag 15 maart om 15 uur te zien in centrum Ysara in Nieuwpoort-Bad. Tickets van tien euro kan je bestellen via 0497 53 37 34 of info@pantheater.be. Pantheater is een initiatief van Paul Houwen. Alle stukken zijn door hem geregisseerd. In 2016 ontving de vereniging de tweejaarlijkse cultuurprijs van het Nieuwpoortse stadsbestuur.