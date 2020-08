Motorrijder rijdt in op auto die verboden manoeuvre uitvoert Bart Boterman

14 augustus 2020

11u51 0 Nieuwpoort Op de Brugsesteenweg in Nieuwpoort is donderdag rond 15 uur een motorrijder (40) ingereden op een auto die net een manoeuvre uitvoerde. De motorrijder kwam ten val en werd naar het ziekenhuis overgebracht.

Hij liep uiteindelijk lichte verwondingen op. De man reed richting Sluizen, toen in de Ramskapellestraat een autobestuurder (71) de baan volledig overdraaide om terug te keren. Volgens de politie reed hij daarbij over de volle witte lijnen, een verkeersinbreuk dus. De motorrijder kon niet tijdig stoppen en reed in op de flank van het voertuig.