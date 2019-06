Michiel Hendryckx portretteerde ‘Oorlog aan zee 100 jaar later’ van Knokke tot Calais GUS

21 juni 2019

16u41 0 Nieuwpoort Michiel Hendryckx (67) zocht anderhalf jaar lang naar de sporen van het Noordzeefront uit de Eerste Wereldoorlog. Het resultaat is de tentoonstelling ‘Oorlog aan zee – 100 jaar later’ die vanaf zaterdag 22 juni te zien is in het bezoekerscentrum Westfront in Nieuwpoort.

De roots van Michiel liggen in Adinkerke en De Panne. “Het oorlogsverleden was in mijn jeugd nooit veraf en heeft me altijd gefascineerd”, zegt Michiel. “Het was mijn jeugdvriend Patrick Vanleene die me vroeg om in Westfront een fototentoonstelling te verzorgen. Patrick was projectcoördinator voor Nieuwpoort 2014-2018. Samen stippelden we een traject langs de kust uit met locaties die niet veel mensen zullen kennen. Wat mij opviel, is hoe goed het oorlogserfgoed is bewaard. Het campagnebeeld is ook iets bizar. Het is een object in de vorm van een varkensstaart dat honderd jaar terug gebruikt werd om de prikkeldraad mee vast te houden. Het is een schroefpiket zodat militairen die in alle stilte in de grond konden draaien. Lang was er twijfel of dat een Duits of Engels product was maar het blijkt een Zweeds te zijn dat door beide nationaliteiten werd gebruikt. Vandaag vind je ze nog op boerderijen en dienen ze om de prikkeldraad voor het vee vast te houden. Militairen recycleerden ook vaak sites. Het Fort van Nieuwendamme in Nieuwpoort deed dienst in de Spaanse periode maar ook in de Eerste Wereldoorlog. Hetzelfde geldt voor de Batterij Aachen op het domein Raversyde die zowel in de Eerste als Tweede Wereldoorlog werd gebruikt.” Michiel legde een dertigtal locaties vast van Calais tot Knokke in zwart-wit beelden. Ze zijn ook gebundeld in een handig boekje dat voor 12 euro te koop is in het Westfront en de toeristische dienst. De tentoonstelling loopt tot juni volgend jaar. Het Westfront is dagelijks open van 10 tot 17 uur behalve op maandag.