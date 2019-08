Met een aperitiefje en picknick de zomervakantie afsluiten GUS

27 augustus 2019

14u49 1 Nieuwpoort Met apérotime op zaterdag en picknick in het park op zondag sluit Nieuwpoort op smakelijke wijze de zomervakantie af.

Apérotime is een aperitief in openlucht waarop iedereen is uitgenodigd. Het start om 17 uur op het Marktplein in Nieuwpoort. Zondag 1 september is het vanaf 12 uur tijd voor picknick in het Leopold II-park. Voor het eten en drinken moet je zelf zorgen, het stadsbestuur organiseert de gratis randanimatie. Er zijn optredens van Les Tzigales, Team Latino en Les Bandits. Daarnaast is er voldoende te doen, zodat kinderen zich niet gaan vervelen. Voor een stijlvol kapsel moet je naar Kapsalon Savooi. Wist je dat je een leuke pet of hoed kan maken met een melkverpakking? Verschillende springkastelen staan klaar voor de energieke kinderen. Kubben is dan weer een ideaal gezinsspel. Maar pas op dat je niet verstrikt geraakt in het kleurrijke web.