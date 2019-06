Meerval van 1.70 meter aangespoeld in Nieuwpoortse jachthaven GUS

20 juni 2019

10u27 4 Nieuwpoort De brandweerpost van Nieuwpoort heeft een dood aangespoelde meerval van 1.70 meter lang opgeruimd. Omstaanders hadden die opgemerkt. Natuurgids en oud-brandweerman Luc David spreekt van een uitzonderlijke waarneming.

De meerval is een zoetwaterroofvis die niet kan overleven in zout water. Ze drogen ervan uit”, legt Luc uit. “Hij moet vermoedelijk mee gegaan zijn door de sluizen. Vorige winter ontdekten we nog een levende meerval bij de Koninklijke Yacht Club Nieuwpoort. Onderzoek moet uitwijzen of het om dezelfde meerval gaat. De brandweerpost van Nieuwpoort kwam ter plaats. Een team van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN) zal het dier van 1,70 meter lang en 35 kilo zwaar verder onderzoeken.”