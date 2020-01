Meerjarenplan Nieuwpoort onder vuur. Schepen Kris Vandecasteele stemde tegen tijdens college maar voor tijdens gemeenteraad. GUS

10 januari 2020

14u41 6 Nieuwpoort Oppositiepartij PRO Nieuwpoort heeft klacht ingediend bij de gouverneur omdat het meerjarenplan niet in de gemeenteraad van 2019 werd gestemd. Dat gebeurde wel gisterenavond donderdag. Daarop was te horen dat schepen Kris Vandecasteele (CD&V) tijdens het schepencollege tegen het meerjarenplan had gestemd.

“Ik sla mea culpa”, reageerde Vandecasteele in de gemeenteraad. “Ik heb in het college inderdaad tegengestemd omdat ik nog niet klaar was om te stemmen. Ik wilde nog verder discussiëren over een aantal zaken vandaar mijn tegenstem. Met deze ploeg willen we wel nog steeds het beste voor Nieuwpoort en zijn inwoners. Daarom stem ik vandaag op de gemeenteraad wel mee.” De voorzitter van de gemeenteraad Rik Lips (CD&V) zag er weinig problemen in. “Binnen een organisatie mag er ruimte zijn voor ontevredenheid of meningsverschillen.” Oppositiepartij PRO zag dat toch anders en stelde zich luidop de vraag of een schepen die het meerjarenplan niet mee onderschrijft nog wel schepen kan blijven.”

En PRO had nog meer kritiek. “We hebben bij de gouverneur klacht ingediend omdat het meerjarenplan niet tijdig op de agenda van de gemeenteraad stond”, zegt Nicolas Vermote. “Dat plan moest in 2019 gestemd geweest zijn maar deze meerderheid is negen dagen te laat en overtreedt dus de wet. De politieke spelregels gelden voor iedereen, ook voor het schepencollege. Bovendien staan er foutieve cijfers in over de evolutie van de schulden wat al helemaal onaanvaardbaar is.”

Over het meerjarenplan zelf had elke minderheidspartij zijn mening. PRO vond dat het zwaartepunt te veel op beton en bakstenen lag en te weinig op burgers. N-VA omschreef het als een plan zonder veel nieuwigheden. Vlaams Belang vroeg zich af of alles wel haalbaar was en pleitte voor een kordate aanpak van de verkrotting.

Uiteindelijk stemden Vlaams Belang en PRO tegen het meerjarenplan, N-VA onthield zich en iedereen bij de meerderheid stemde voor.