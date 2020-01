Meer vis aangevoerd in Nieuwpoortse vismijn maar toch zelfde omzet GUS

02 januari 2020

10u32 3 Nieuwpoort In 2019 voerden de vissers 430 ton vis aan in de vismijn van Nieuwpoort. Dat is twaalf procent meer dan het jaar daarvoor. Opvallend, de omzet bleef toch gelijk op 1,85 miljoen euro.

“Dat is het gevolg van de vraag en het aanbod”, verklaart schepen van Visserij Kris Vandecasteele (CD&V). “De populairste vissoorten die in Nieuwpoort aan wal kwamen, waren de garnalen (112 ton), de schol (53 ton), zeekat (48 ton), tong (45 ton) en de zeebaars (28 ton). Die vis kwam van 29 verschillende vaartuigen waarvan er 7 met een Belgische licentie en 20 met een Nederlandse. Er waren ook nog twee Franse vaartuigen. Ik wil wel opmerken dat het vooral Belgische ondernemers zijn die de licenties beheren. De Belgische vaartuigen zorgden voor 78 procent van de omzet. Hoewel de garnalen het vaakst werden aangevoerd, stellen we toch een daling van 22 procent vast want in 2018 bedroeg het aandeel garnalen nog 143 ton. De vangst hangt af van de weersomstandigheden en de watertemperatuur. De uitdaging voor de toekomst is de vraag van restauranthouders naar levende zeeproducten. Vissers, handelaars en eindverbruikers zoeken daar naar oplossingen.”