Medewerkers zorgverblijf Ter Duinen fietsen in twee weken bijna 7.600 kilometer Gudrun Steen

13 oktober 2020

15u22 8 nieuwpoort Er deden 37 medewerkers van het zorgverblijf Ter Duinen in Nieuwpoort mee aan de Testkaravaan van de provincie. Ze testten de fietsen die de provincie ter beschikking stelde met veel enthousiasme uit.

In het CM-Zorgverblijf Ter Duinen in Nieuwpoort kunnen mensen herstellen van een ziekte of medische ingreep. Van de 37 deelnemende medewerkers aan de Testkaravaan kwamen er al 14 duurzaam naar het werk. De overige 23 hebben een fiets getest. De testkaravaan liep twee weken en in die periode fietsten de sportieve medewerkers van Ter Duinen 7.594 kilometer. Dat komt neer op één ton minder CO²-uitstoot. Gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe kwam het personeel bedanken. De testkaravaan is een provinciaal initiatief waarbij de deelnemers verschillende fietsen kunnen testen. Dat gaat van een speed-pedelec tot een elektrische bakfiets.