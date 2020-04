Medewerker van wzc De Zathe besmet met coronavirus Gudrun Steen

06 april 2020

14u28 0 Nieuwpoort De directie van het woonzorgcentrum De Zathe in Nieuwpoort heeft de familie van de bewoners ingelicht dat er één medewerker positief heeft getest op covid-19.

“Dat klopt”, bevestigt de directie. “Onze collega is al een week thuis en laat zich opnieuw testen vooraleer ze terug aan het werk gaat. Om de privacy van de persoon in kwestie te respecteren willen we er niet meer informatie over verspreiden. Sinds de coronamaatregelen van kracht zijn, respecteren we die strikt. We hebben ook nog beschermingsmiddelen genoeg voor onze medewerkers. Onder onze bewoners testte voorlopig niemand positief. De strenge quarantainemaatregelen blijven van toepassing uiteraard. We zetten sterk in op preventie.”