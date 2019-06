Maya Strobbe is vanaf juli het nieuwe gezicht van Tabl’O Food & Drinks GUS

07 juni 2019

09u53 0 Nieuwpoort Maya Strobbe (44) uit Nieuwpoort was jaren actief in de wijnsector maar kiest nu voor een nieuwe uitdaging. Ze heeft Tabl’O Food & Drinks bij de Sint-Bernarduskerk in Nieuwpoort-Bad overgenomen. De huidige eigenaar Carmen Cornelis (52), eveneens uit Nieuwpoort, legt zich toe op haar andere horecazaken in de ruime regio.

Carmen richtte Tabl’O drie jaar geleden op. “Ze is een bezige bij”, weet Maya. “Samen met haar man heeft ze nog vele andere projecten. Zo hebben ze de beachbar Tabl’O sur Mer in Westende. Van 20 tot 27 juni gaat Tabl’O in Nieuwpoort in verlof en daarna treed ik in Carmens voetsporen als gastvrouw. Ik zal er een plaats van maken waar mensen graag komen om een koffietje te drinken, een gezonde lunch te eten of een aperitiefje te komen drinken op het terras. ’s Avonds sluit Tabl’O om 19 uur. Donder- en vrijdag zijn de sluitingsdagen. De twee medewerkers Gregory Kreps en Dylan Deleersnijder blijven in dienst. Daarnaast wierf ik Kaatje Devolder aan als mijn rechterhand. Dit wordt een verhaal dat we als één team zullen schrijven. Ons concept? Elke dag bieden we een luxe-ontbijt aan tussen 10 en 11.15 uur. ’s Middags is het tijd voor een gezonde en gevarieerde lunch of tapas en daarna serveren we koffie met luxegebak of een aperitief. Ik werd verliefd op de zaak en het interieur en zal er helemaal niks aan veranderen.” Tabl’O vind je op het Sint-Bernardusplein 4.