Massale vissterfte in Lovaart door dikke laag eendenkroos Mathias Mariën

19 augustus 2020

14u56 0 Nieuwpoort Langs de Lovaart tussen Nieuwpoort en Veurne is woensdagochtend een massale vissterfte vastgesteld. Het gevolg van de dikke laag eendenkroos op het water.

De Lovaart is momenteel bijna volledig bedekt met een groene laag. Eendenkroos is een drijvende waterplant en laat amper zonlicht door. Bovendien onttrekt het ook zuurstof uit het water. De brandweer kwam ter plaatse om de vele kadavers op te ruimen, maar stond daarbij voor een moeilijke opdracht. Tegelijk pompten de brandweerlui extra zuurstof in het water om de nog levende vissen te redden.