Maritieme kunst op elektriciteitskastjes en je hebt een nieuwe stadsroute Gudrun Steen

20 juni 2020

18u55 0 Nieuwpoort Nieuwpoort geeft vrijspel aan Belgische streetartkunstenaars om tien elektriciteitskastjes in het stadscentrum kleur te geven met een maritiem kunstwerk. Het eerste is te zien in het Ankerstraatje. Tegen 1 juli moet alles afgewerkt zijn en kan je het resultaat via een route verkennen.

Starten doe je aan de Stadshalle op de Grote Markt. Van daar ga je naar de Ankerstraat, het cultuurhuis in de Hoogstraat en vervolgens naar de Sint-Jacobsstraat. Aan de vismijn zal je binnenkort ook een kunstige elektriciteitskast kunnen spotten. Bij het sluizencomplex komt er één werk verspreid over drie kasten. Tot slot zal je er nog zien in de Pieter Brackelaan, de Kaai, de OLV-straat en de Schoolstraat. “Die kunst zal er permanent op te zien zijn. We geven een forum aan artiesten die het nu extra moeilijk hebben. Bovendien kunnen we ook met iets nieuws uitpakken en maken we dat stukje cultuur toegankelijk”, klinkt cultuurschepen Ann Gheeraert (CD&V) enthousiast.

Zomer vol kunst

Nieuwpoort presenteert een zomer vol kunst. Naast Tour Elektriek, want zo heet het streetartproject, is het uitkijken naar ‘Gif mo Chette’. Leden van Ferm Ramskapelle, de Gezinsbond van Nieuwpoort en enkele enthousiaste breiliefhebbers zullen de komende weken bomen, banken en paaltjes kleurrijk inpakken met breiwerkjes. Wie interesse heeft om mee te werken kan zich aanmelden via cultuur@nieuwpoort.be.